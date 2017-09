Oroscopo Gemelli 7 settembre 2017

Oroscopo 7 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

vietato bruciare le tappe…

Vietato prevedere le cose in largo anticipo, vendere la pelle dell’orso… Non solo: evitate progetti che potrebbero sembrare poco realisti o prematuri. Avete ragione, sicuro, a voler precorrere i tempi e andare più veloci degli altri, ma siamo nel periodo Vergine e Marte è nello stesso segno: vi consigliano di non bruciare le tappe come, invece, fate spesso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]