Oroscopo Gemelli del 1 luglio 2017

Oroscopo del 1 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

una totale dipendenza da…

Luna e Giove in Bilancia sono positivi e non avete nulla di che invidiare gli altri segni. Fate solo attenzione poiché i due pianeti accentuano la tendenza a non vedere la realtà! In molti, infatti, cercate il modo di evitare delle indispensabili prese di coscienza rispetto a una situazione o una persona da cui siete totalmente dipendenti.

