Oroscopo Gemelli del 11 agosto 2017

Oroscopo del 11 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

occhi aperti…

Vi piacciono le buone idee, in particolare quelle che fanno appello alla solidarietà. Ma non partite in quarta o nel giro di breve tempo potrebbe esserci una disillusione… Nettuno, come detto ieri, vi spinge a vedere solo il lato positivo di un progetto che vi piace e non gli aspetti negativi di cui in un nanosecondo ne avreste abbastanza. Stessa cosa se incontrate una persona che tenta di conquistarvi: occhi aperti.

