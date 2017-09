Oroscopo Gemelli del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: vi sentite attaccati ma…

Avete la sensazione che qualcuno si accanisca contro di voi, vi sentite attaccati da tutte le parti e, secondo voi, per cose di poco conto, siete sicuri di non aver commesso chissà quale enorme errore… Ma, ammettetelo, a volte valutate in modo sbagliato la portata delle vostre azioni, le minimizzate, cercate di giustificarvi o di fare finta di niente. Atteggiamento che può, evidentemente, causarvi dei problemi.

