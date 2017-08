Oroscopo Gemelli del 12 agosto 2017

Oroscopo del 12 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitare la realtà…

I neuroni brillano, le idee non vi mancano davvero ma oggi potrebbe esserci una sorta di vuoto, nella mente c’è confusione… A causa della dissonanza Mercurio-Nettuno che vi spinge a non guardare la realtà e girare film mentali per evitarla. Da domenica, Mercurio diventa retrogrado e potreste, forse, iniziare una riflessione su voi stessi, sulla ripetizione di certi atteggiamenti.

