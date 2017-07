Oroscopo Gemelli del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: un avvenimento gratificante…

Continuate a ricevere il sostegno di Mercurio, Venere e Giove: in programma potrebbe esserci un avvenimento gratificante. Potrebbe trattarsi di una comunicazione ufficiale che vi apre la strada a un lavoro o l’accesso a qualcosa. In ogni caso, piedi per terra, in particolare venerdì e sabato: Nettuno vi spinge a idealizzare eccessivamente la situazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]