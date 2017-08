Oroscopo Gemelli del 13 agosto 2017

Oroscopo del 13 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

tante domande…

Mercurio in Vergine, da oggi e fino a 5 settembre, diventa retrogrado: vi porrete domande alle quali, nell’immediato, non avrete risposte. Domande che potrebbero riguardare il vostro lavoro o trovare una futura occupazione oppure rispetto a un familiare che non sa cosa vuole, il cui comportamento è bizzarro, per voi incomprensibile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]