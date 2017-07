Oroscopo Gemelli del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non fidatevi delle apparenze…

Potrebbero dirvi delle cose che sembreranno vere e giuste ma… non fidatevi delle apparenze e andate a vedere cosa si nasconde dietro le belle parole. Ma potrebbe anche essere un momento difficile in cui trovare stabilità: ad esempio una casa o un lavoro nel quale vorreste rimanere per lungo tempo (soprattutto i nati il 4, 5,6 giugno).

