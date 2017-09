Oroscopo Gemelli del 13 settembre 2017

Oroscopo del 13 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: sfacciati ma…

Non vi perderete in chiacchiere, siete sfacciati e coraggiosi ma grazie ai pianeti in Vergine, quel tanto che basta e vi sarà molto utile. Con Giove positivo, infatti, potreste andare oltre, vedere le cose in grande o puntare troppo in alto. L’importante è che non crediate di essere al di sopra degli altri! Anche se è pur vero che in questo momento i passaggi vi valorizzano e siete molto soddisfatti di voi stessi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]