Oroscopo Gemelli del 14 settembre 2017

Oroscopo del 14 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: prima di parlare…

Sotto pressione, d’accordo, ma prima di parlare o decidere qualcosa, non riflettete abbastanza… Non è escluso, tuttavia, che vi impongano dei tempi ma è possibile che, senza rendervene conto, voi per primi ve l’imponiate! Va da sé che questo crea nervosismo e battibeccate di frequente con chi vi circonda o una persona in particolare.

