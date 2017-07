Oroscopo Gemelli del 15 luglio 2017

Oroscopo del 15 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

coscienti di ciò che accade…

Rimanete sulle vostre: potreste essere manipolati o essere molto confusi sul piano sentimentale. Non è una novità, da un po’ di tempo a questa parte, ma ora siete coscienti di ciò che accade mentre più in là potreste negare la realtà. I passaggi possono incidere anche sul denaro e scatenare una situazione un po’ precaria, forse a causa del lavoro (soprattutto i nati in giugno).

