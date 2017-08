Oroscopo Gemelli del 16 agosto 2017

Oroscopo del 16 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

evitate decisioni…

L’atmosfera odierna è all’insegna dell’incertezza, dell’esitazione e all’improvviso, sarete molto influenzabili. La cosa migliore sarebbe quella, per il momento, di non prendere decisioni e non credere alle promesse o proposte fantastiche che potrebbero arrivare. Rischiate, infatti, di agire senza riflettere e poi pentirvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]