Oroscopo Gemelli del 16 aprile 2017

Oroscopo del 16 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: qualsiasi frustrazione…

Dovreste già avvertire le vibrazioni dinamiche di Marte che si avvicina al vostro segno… Sentirvi in forma è positivo ma agire impulsivamente lo è molto meno per cui, quando è necessario, rallentate. Marte vi rende impazienti, vi spinge ad agire e rischiate di irritarvi per un niente o non sopportare che v’impongano di andare più piano o rimandare qualcosa. Qualsiasi frustrazione, quando governa Marte, viene vissuta male.

