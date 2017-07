Oroscopo Gemelli del 16 luglio 2017

Oroscopo del 16 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

risolverete tutto…

Il passaggio Mercurio-Giove, vi aiuta a vedere una situazione personale o lavorativa, che richiede attenzione, in un’ottica più ampia. Affidatevi all’intuito e non sbaglierete: risolverete tutto in modo brillante. Seconda decade: rischiate di idealizzare troppo una situazione o concedere fiducia eccessiva a una persona che non la merita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]