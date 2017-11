Oroscopo Gemelli del 16 novembre 2017

Oroscopo del 16 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

fate un passo indietro e…

Non solo vi preoccupate per avvenimenti poco importanti ma ne ingigantite la portata al punto di credere che siete sull’orlo della catastrofe! Fate un passo indietro, guardate con distacco la situazione, anche se è vero che il diavolo si nasconde nei dettagli, oggi non hanno l’importanza che attribuite loro! Seconda decade: è una bella giornata per conquistare con le vostre idee, le parole, siete molto convicenti.

