Oroscopo Gemelli del 16 settembre 2017

Oroscopo del 16 settembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: alcune regole vi pesano…

Potrebbero rimproverarvi di essere troppo aperti, non rispettare abbastanza le regole e le consuetudini familiari e per voi sarà troppo! Avete infatti una gran voglia di distaccarvi, di adottare altri comportamenti: fino ad oggi non pensavate di metterle in discussione ma da qualche mese queste cose vi pesano… La vita, infatti, vi spinge a cambiare, a stravolgere alcune regole.

