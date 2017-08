Oroscopo Gemelli del 17 agosto 2017

Oroscopo del 17 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un’idea da imporre e…

Molto competitivi, impazienti di entrare in azione: i passaggi astrali, a dispetto di eventuali ostacoli, vi spingono al movimento. Potreste avere una causa giusta da difendere o un’idea da imporre e in questo secondo caso, nulla vi fermerà e in quattro e quattr’otto partirete in quarta… C’è da aggiungere che non troverete ostacoli, salvo quelli che potreste creare voi.

