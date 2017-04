Oroscopo Gemelli del 17 aprile 2017

Oroscopo del 17 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: un innamoramento…

Settimana in cui Marte entra nel vostro segno e potreste prendervi qualche arrabbiatura, avere mille cose da fare o, ancora, essere costretti a battagliare contro voi stessi o un avversario… Tranquilli, Marte non lascia mai tracce significative, soprattutto quando è in Gemelli. Una buona notizia è che Venere torna in Ariete e annuncia un innamoramento!

