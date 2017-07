Oroscopo Gemelli del 17 luglio 2017

Oroscopo del 17 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

prendete in considerazione…

Nuove e brillanti idee, arrivano al momento giusto e raggiungete un obbiettivo che avete a cuore da tempo. In ogni caso, evitate di voler fare tutto per conto vostro: prendete in considerazione, se arrivano, eventuali consigli o chiedeteli. Chi vi circonda è più distaccato e pronto a segnalarvi eventuali trappole: in questo modo potrete andare avanti senza problemi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]