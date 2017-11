Oroscopo Gemelli del 17 novembre 2017

Oroscopo del 17 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non dare nulla per scontato…

Potrebbe esserci una discussione animata ma, sembra, avrete la meglio! Sarà tuttavia indispensabile, all’occorrenza, essere concilianti… Più in generale, non date nulla per scontato – persone e situazioni – e impegnatevi in qualcosa solo se avete un’idea chiara del successivo risultato. Capire quali potrebbero essere le conseguenze è fondamentale affinché un’azione si trasformi in un successo.

