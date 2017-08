Oroscopo Gemelli del 18 agosto 2017

Oroscopo del 18 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: la testa altrove…

Agitati, in modo positivo, poiché non volete perdere nulla delle belle cose che vi aspettano oppure, avete preso le distanze dal mondo circostante al punto da avere la testa altrove. Ci siete ma, allo stesso tempo, siete assenti. Il problema che state affrontando vi fa sembrare gli altri superficiali o che non siano sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]