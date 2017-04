Oroscopo Gemelli del 18 aprile 2017

Oroscopo del 18 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: canalizzare l’aggressività…

Marte entrerà nel vostro segno venerdì ma già sentite le sue stimolanti vibrazioni: fate in modo di canalizzare l’aggressività, utilizzatela positivamente per battagliare e conquistare qualcosa o per difendervi e sbaragliare i concorrenti. Terza decade: fino al 15 maggio, in programma ci sono delle sorprese positive!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]