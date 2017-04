Oroscopo Gemelli del 19 aprile 2017

Oroscopo del 19 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: liberi di…

Mettete in conto una bella giornata: vi sentite liberi di esprimervi come volete e fare ciò che più vi piace senza porvi problemi. Il senso di libertà segnerà questo mercoledì… In ogni caso, come già detto, alcuni Gemelli già avvertono l’arrivo di Marte nel vostro segno – venerdì – e possono provare parecchio nervosismo.

