Oroscopo Gemelli del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: domande un po’ ossessive…

Domenica poco frizzante ma preparatevi al prossimo ingresso – mercoledì – di Venere. Ci saprete dire… Il pianeta non formerà dissonanze e anche se rapido, vi darà l’opportunità di amare la vita in mille modi diversi ma ne riparleremo. Per oggi, molti Gemelli, si pongono domande – quasi ossessivamente – sulla vita di coppia in generale o sul partner.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]