Oroscopo Gemelli del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: un passo indietro per…

Si profilano settimane in cui avrete l’occasione di fare un passo indietro e riflettere se, apportando alcune modifiche nelle situazioni, potrebbero incidere in modo significativo. Con l’arrivo del Sole in Toro, da oggi, avete la possibilità di eliminare situazioni o persone che non hanno più ragione di essere nella vostra vita e aprirvi a nuove prospettive.

