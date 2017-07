Oroscopo Gemelli del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

viaggetti…

Marte sbarca in Leone: mettete in conti tanti viaggetti, alcuni per andare a trovare amici o familiari che vi ospiteranno per qualche giorno. Ma potrebbero esserci altre chiavi di lettura: fate attenzione, ad esempio, a non parlare senza riflettere. Solitamente avete bisogno di esprimervi e siete convinti che l’argomento interessi chi vi ascolta.

