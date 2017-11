Oroscopo Gemelli del 20 novembre 2017

Oroscopo del 20 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

pensare più agli altri…

A partire da mercoledì, dovrete pensare più agli altri che a voi stessi ma, tranquilli, non sarà per molto. Potrebbe imporvi qualcosa e non potrete reagire, probabilmente sarà per il vostro bene anche se voi, non la vedrete così! Terza decade: settimana in cui le energie sono decuplicate, siete determinati, non vi ferma nessuno!

