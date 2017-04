Oroscopo Gemelli del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: mille cose nello stesso tempo…

Marte nel vostro segno, da oggi, decuplica le energie (ne avrete fin troppe) e questo vi spingerà a fare mille cose nello stesso tempo ma in modo pasticciato… Cercate di smaltire i compiti uno dopo l’altro, così da non sprecare inutilmente la preziosa energia. Non è escluso che siate costretti a battagliare o a difendervi da un “attacco” e attenzione alle polemiche che sfocerebbero sicuramente in un conflitto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]