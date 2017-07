Oroscopo Gemelli del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

condividere un’idea ma…

Anche se pensate sia il momento giusto per condividere un’idea importante, oggi e domani tenetela ancora per voi: potrebbe essere valutata in modo sbagliato. Successivamente, i passaggi diventano favorevoli alla comunicazione e troverete il consenso desiderato.

Terza decade: chiusi in voi stessi per timore di soffrire, forse vi proteggete in modo eccessivo…

