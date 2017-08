Oroscopo Gemelli del 22 agosto 2017

Oroscopo del 22 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

fare un passo indietro per…

Un’inattesa opportunità, lavoro o vita persona, vi permette di esplorare un nuovo percorso e ne sarete felici. Tuttavia, potreste avere bisogno di tempo per valutare le eventuali implicazioni e riflettere, fare un passo indietro e capire come e quanto, la nuova possibilità possa essere integrata armoniosamente nella vostra vita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]