Oroscopo Gemelli del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: tra desideri e realtà c’è…

Tra i vostri desideri e la realtà, in questo momento c’è un abisso, e se non volete essere delusi, vi conviene rimanere con i piedi per terra. Gli aspetti astrali indicano che potreste vedere una situazione così come la sognate e non com’è realmente e poi scoprire che è molto diversa. Attenzione, dunque, soprattutto i nati intorno al 4 giugno e dopo il 19 giugno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]