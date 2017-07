Oroscopo Gemelli del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

eccessivamente franchi…

Il Sole in Leone per il vostro segno è un buon passaggio ma, ugualmente, occhio alla tendenza a parlare troppo o essere eccessivamente diretti al punto da scatenare un conflitto con un amico o un familiare. Avrete la tendenza, infatti, a ribattere e reagire a parole che non sono necessariamente cattive; forse ironiche ma, nei confronti di voi stessi, non avete molto senso dell’umorismo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]