Oroscopo Gemelli del 22 novembre 2017

Oroscopo del 22 novembre 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

incontri…

Il Sole in Sagittario si oppone al vostro segno ma non è un dramma. Al contrario, incrementa la vita sociale e promette degli incontri. Non sempre di tipo amoroso, possono riguardare persone che ammirate, con cui poter parlare di svariati argomenti e di cui potrete fidarvi. Seconda decade: pensate al denaro e non in maniera positiva. Forse siete alle prese con la realtà.

