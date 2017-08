Oroscopo Gemelli del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

disciplina e organizzazione…

Ogni anno, puntualmente, l’arrivo del Sole in Vergine crea un’atmosfera che non è di vostro gradimento. Riprendete il lavoro, alcuni Gemelli devono trovarne uno in tempi rapidi. Il segno della Vergine, rappresenta il lavoro e la disciplina, la regolarità, l’organizzazione che a voi spesso mancano. E la tendenza a non concludere quanto avete iniziato, ora potrebbe essere accentuata.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]