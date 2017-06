Oroscopo Gemelli del 23 giugno 2017 p

Oroscopo del 23 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un modo astuto per…

Vi piace far finta di essere ingenui, è un modo astuto per “ingannare” gli altri, così che nei vostri confronti siano meno diffidenti. E visto che per voi è un gioco e non siete nati ieri, spesso ne uscite vincenti… Il problema, come oggi, è che se avrete a che fare con un altro Gemelli o una Vergine, potrebbero stanarvi facilmente: sanno esattamente come vi muovete.

