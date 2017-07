Oroscopo Gemelli del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

alla velocità della luce e…

Con l’odierno Novilunio, attenzione a non dare ragione a chi pretende di farvi credere che siete velleitari e raramente concludete ciò che intraprendete. Potreste, è vero, passare da una cosa all’altra alla velocità della luce e dare la sensazione di poca concentrazione ma è solo apparenza. Per cui non ascoltate chi tenta di rimproverarvi.

