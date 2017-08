Oroscopo Gemelli del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un posto vi fa sognare…

A conquistarvi e farvi sognare, oggi potrebbe essere la bellezza di un luogo: forse un posticino dove, secondo voi, varrebbe la pena di vivere. Avete voglia di cambiare vita? Non è escluso e potreste, effettivamente, avere in cantiere un progetto che potrebbe provocare un cambiamento. Al Gemelli non piace mettere radici in un posto per lungo tempo: ha bisogno di varietà, di andare a guardare altrove se… l’erba è più verde.

