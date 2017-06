Oroscopo Gemelli del 24 giugno 2017

Oroscopo del 24 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

Il Novilunio in Cancro a voi parla di denaro e vi offrirete ciò che desiderate da giorni. A meno che non entri una somma ma, nel periodo Cancro, si parla più delle spese… Salvo abbiate l’ascendente in Vergine che vi rende più attenti rispetto al segno solare. In ogni caso, fino a domani sera evitate di lasciarvi andare sul fronte acquisti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]