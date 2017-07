Oroscopo Gemelli del 24 luglio 2017

Oroscopo del 24 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

non prendete decisioni…

La settimana inizia con l’opposizione Venere-Saturno: senso di solitudine o pensate di stare con la persona sbagliata? In ogni caso, cercate di rimanere impassibili! Oltretutto la presenza del Sole in Leone, indica – se siete soli – che avrete meno motivi per lamentarvi o, in coppia, di pensare che il partner si comporta male o che non provate più nulla nei suoi confronti. Con questo passaggio odierno, oltretutto, è meglio non prendere decisioni.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]