Oroscopo Gemelli del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli: no alle spese…

Dovreste approfittare dell’attuale periodo Cancro, non per spendere denaro ma per recuperarlo e rimettervi in sella, sia nel lavoro che per quanto riguarda la forma. Vero che vi piace spendere e il piacere è spesso la migliore delle medicine… Il periodo Cancro dovrebbe far entrare denaro ma dovreste sforzarvi a reperirlo da soli.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]