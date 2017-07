Oroscopo Gemelli del 25 luglio 2017

Oroscopo del 25 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

preoccupati per…

Mercurio entra in Vergine, segno che per voi simboleggia la famiglia e, nel corso del transito che tra moto retrogrado e diretto andrà avanti fino al 10 settembre, potreste preoccuparvi per un genitore, un fratello o una sorella. Oppure, se siete voi a essere genitori, entrare in ansia per un figlio: tranquilli, nulla di grave si tratta solo di un eccesso di protettività.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]