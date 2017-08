Oroscopo Gemelli del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

Con Venere in Leone, rischiate di tornare adolescenti: avrete voglia di flirtare, giocare, per un po’ di tempo bandire la serietà. Con questa Venere, c’è bisogno di leggerezza, di non impegnarvi in un legame serio, il che non esclude che perdiate la testa per una persona ma pur di non sentirvi intrappolati, la sottoporrete a parecchi test per capire se è alla vostra altezza…

