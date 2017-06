Oroscopo Gemelli del 26 giugno 2017

Fabio Fazio, la recita del "lascio" e la sostanza del "raddoppio": 40 mila a serata.

ROMA - Fazio Fazio, non sono tanti o troppi gli undici e passa milioni di paga in quattro anni, media annua due milioni e ottocentomila euro. Di certo di troppo è stata la pubblica recita condotta da Fazio con il suo "se sono un problema lascio la Rai". Troppo simile a un "che faccio, me ne vado?" del piazzista che sta appunto piazzando la merce...