Oroscopo Gemelli del 26 giugno 2017

Oroscopo del 26 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

siate combattivi…

Passate dall’aggressività alla passività in un nanosecondo ma, ed è nel vostro interesse, sarebbe meglio mostrarvi combattivi, quanto meno nel lavoro, dove potrebbero pensare che prendete le cose alla leggera. Vero che se desidererete qualcosa, potrebbe riguardare una somma di denaro, non mollerete la presa e ciò vi sarà sicuramente utile.

