Oroscopo Gemelli del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

il cuore batte forte ma…

Venere-Urano in armonia e il cuore rischia di batter forte ma… per 5 minuti, non di più. La vostra Venere, infatti, non è molto costante, si esprime molto nel presente, quando il desiderio o i sentimenti sono intensi… ma si riprende rapidamente e anche voi riprendete all’altro/a tutto ciò che avete donato, lasciandolo/o totalmente sconvolto/a.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]