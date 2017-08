Oroscopo Gemelli del 28 agosto 2017

Oroscopo del 28 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

autocritica…

La sensazione di essere apprezzati c’è tutta ma una vocina interiore vi dice il contrario e non sapete come uscirne. Pazienza: l’autocritica sarà meno severa a partire da giovedì per cui, non esagerate. Terza decade: c’è la possibilità di cambiare attività ma la vorrete coglierla? Se vi piace l’avventura, sicuramente lo farete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]