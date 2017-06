Oroscopo Gemelli del 28 giugno 2017

Oroscopo del 28 giugno 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

mantenere il controllo…

Il consiglio odierno astrale, è quello di mantenere il controllo. E non si tratta solo di controllare il nervosismo. Rischiate, infatti, di perdere la faccia in una situazione in cui non vi daranno possibilità di scelta. Ed è noto che un Gemelli che non può scegliere, inevitabilmente si ribella… Per cui, regolatevi di conseguenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]