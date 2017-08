Oroscopo Gemelli del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

un po’ di confusione…

La dissonanza Luna-Nettuno crea nuovamente confusione, rischiate di prestare il fianco all’ingerenza di una persona cara o di un capo. Non è una novità: può essere vi troviate in una difficile situazione

finanziaria oppure avete speso troppo o, ancora, non lavorate e dunque non disponete di entrate. Ma una piccola speranza arriverà in autunno, grazie a Giove (in particolare 3,4,5 giugno).

