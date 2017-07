Oroscopo Gemelli del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

cambiamenti fondamentali…

Ottimo momento per dare il via ad alcuni cambiamenti fondamentali, presenti o futuri. Avete la forza necessaria per intraprendere e nessuno, va inoltre detto, vi farà cambiare idea anche se non siete sicuri del risultato… Nati dopo il 16 giugno: forse avete perso la testa per una persona ma qualcosa v’impedisce di partire in quarta.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]