Oroscopo Gemelli del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno dei Gemelli:

una persona vi fa innervosire…

Difficoltà a capire una persona della vostra cerchia, il suo atteggiamento vi fa innervosire. Vi sembra si comporti in modo irrazionale o faccia di tutto per contrariarvi. Evitate paranoie, grazie… E’ possibile che un fratello o una sorella abbiano delle preoccupazione e cerchino un vostro consiglio o, in tutti i casi, un punto di vista disinteressato.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]